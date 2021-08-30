«Зеленая линия» Пограничной полиции будет работать в режиме нон-стоп
Кишинэу, 30 августа /МОЛДПРЕС/. Группа управления «Зеленой линией» Пограничной полиции будет работать круглосуточно, так что любой гражданин получит консультации относительно правил пересечения государственной границы Республики Молдова, а также правил режима в районе границы, сообщает МОЛДПРЕС.
По данным Пограничной полиции, несколько операторов отвечают на телефонный номер +373 (22) 259-717 как диный номер для работы «Зеленой линии», но также оперативно дают ответы по адресу электронной почты: linia.verde@border. gov.md.
Зеленая линия Пограничной полиции была создана с целью повышения уровня прозрачности деятельности органа, обеспечения эффективного диалога между гражданином и пограничным полицейским, а также для предоставления информации строго по линии пограничной деятельности.
По этой формуле с утра 27 августа работает колл-центр пограничной полиции «Зеленая линия», и на сегодняшний день принято 824 звонка.
Фото: Пограничная полиция
